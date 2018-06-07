Фестиваль Gamma объявил вторую десятку хедлайнеров

Фестиваль электронной музыки Gamma анонсировал вторую десятку иностранных хедлайнеров. Об этом «Собака.ru» сообщил и организаторы.

В Петербурге выступят техно-импровизатор Mike Parker (США), герой электронного андеграунда Shlømo (Франция), Huerco S (США), Byetone (Германия), Robert Lippok (Германия), Naty Seres (Германия), Codex Empire (Австрия) и ORPHX (Канада). В Петербург также приедет ветеран немецкой электроники Тобиас Фройнд, который выступит как Tobias и в составе авангардного проекта NSI вместе с Максом Лодербауером.

Ранее стало известно, что на фестиваль приедет номинант «Оскара», немецкий музыкант Hauschka.

Билеты на концерт-открытие можно приобрести на официальном сайте фестиваля, их количество строго ограничено. Стоимость — 900 рублей.