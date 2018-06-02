«Dva vodka spasiba»: Бельгийцы записали клип к ЧМ в России

Бельгийский актёр и телеведущий Том Уэс записал клип-путеводитель к Чемпионату мира по футболу-2018. Зрители могут увидеть медведя с балалайкой, президента Путина в туалете, борщ и другие символы российской жизни.

В начале видео Уэс жалутеся, что у него – тяжелое лето, но, «если футбольная ассоциация просит», он готов рассказать о России. Затем действие переносится в школьные классы, где актёр учит бельгийцев основам российской географии и русского языка.

Но выжить в холодной восточной стране, по мнению актёра, поможет даже не это. А волшебные слова «Dva vodka spasiba». Их Том Уэс произносит, танцуя в казачьей справе на фоне стен Кремля и Эрмитажа.

По материалам «Фонтанка.ру»