«Сплин» выпустил новый альбом «Встречная полоса». В записи принимали участие музыканты «Ленинграда»

В записи альбома приняли участие музыканты группировки «Ленинград»: они сыграли на духовых инструментах. Эти музыкальные партии изначально прописаны не были: Васильев лишь задавал ритмику и гармонию, а свои партии коллеги номинанта «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Шнурова придумывали самостоятельно.