Фестиваль Present Perfect объявил полный состав участников
Четвертый по счету фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect объявил полный лайнап.
В этом году он пройдет 27-29 июля. Мероприятие также поменяло локацию — все пять сцен расположатся в гавани Васильевского острова на территории Порта «Севкабель». Помимо основного действия гостей ожидает образовательный блок, посвященный музыкальной культуре, серия pre-party ивентов, концерт-открытие с участием легенд мирового масштаба и заключительная воскресная вечеринка.
Среди артистов, которые приедут в этом году —диджей номер один 2017 года по версии британского издания об электронной музыке Mixmag Нина Кравиц, Ellen Allien, Hessle Audio, Module Werk и многие другие.
Приобрести билеты на мероприятие можно здесь.
Состав артистов, выступающих в этом году*:
Roy Ayers - live (US)
Larry Heard aka Mr. Fingers - live (US)
Nina Kraviz (RU) 一 Aux 88 - live (US)
Anastasia Kristensen (DK) 一 Blawan (UK)
Baba Stiltz (SE) 一 Broken English Club – live (UK)
Damiano von Erckert (DE)
DMX Krew - live (UK) — Dolan Bergin (UK)
Ellen Allien (DE)
Galaxian - live (UK)
Hessle Audio (UK)
Imatran Voima - live (FIN)
Jus Ed (US) 一 Lena Willikens (DE)
Matias Aguayo (DE)
Marcellus Pittman (US)
Move D (DE)
Mesak - live (FIN)
Moscoman - live band (IS)
Objekt (DE)
Pearson Sound (UK)
Pangaea (UK)
Ron Morelli (US)
Telfort (UK)
Bogdan (RU)
DJ 1985 (RU)
El (RU)
Eostra (RU)
Hoopa (RU)
Kito Jempere (RU)
Lipelis (RU)
Lluck (RU)
Mashkov (RU)
Module Werk (RU)
Nocow - live (RU)
Simple Symmetry (RU)
Shutta (RU)
Timofey (RU)
*Список артистов будет дополняться по мере приближения события
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