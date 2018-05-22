Фестиваль Present Perfect объявил полный состав участников

Четвертый по счету фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect объявил полный лайнап.



В этом году он пройдет 27-29 июля. Мероприятие также поменяло локацию — все пять сцен расположатся в гавани Васильевского острова на территории Порта «Севкабель». Помимо основного действия гостей ожидает образовательный блок, посвященный музыкальной культуре, серия pre-party ивентов, концерт-открытие с участием легенд мирового масштаба и заключительная воскресная вечеринка.

Среди артистов, которые приедут в этом году —диджей номер один 2017 года по версии британского издания об электронной музыке Mixmag Нина Кравиц, Ellen Allien, Hessle Audio, Module Werk и многие другие.

Приобрести билеты на мероприятие можно здесь.