Петербургская филармония запустила подкасты «В помощь слушателю музыки»

Петербургская академическая филармония им. Шостаковича запустила подкасты «В помощь слушателю музыки» о произведениях XX века. На официальной странице филармонии «ВКонтакте» уже опубликовали первый выпуск, посвященный изменениям, которые произошли в музыке в 1910-е годы.