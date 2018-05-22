Петербургская филармония запустила подкасты «В помощь слушателю музыки»
Петербургская академическая филармония им. Шостаковича запустила подкасты «В помощь слушателю музыки» о произведениях XX века. На официальной странице филармонии «ВКонтакте» уже опубликовали первый выпуск, посвященный изменениям, которые произошли в музыке в 1910-е годы.
Среди ведущих подкаста - преподаватели Петербургской государственной консерватории, музыковеды Ольга Скорбященская и Александр Харьковский. В первом выпуске звучат сочинения Малера, Дебюсси, Стравинского, Равеля, Мусоргского и Скрябина.
До официального закрытия сезона 29 июня филармония выпустит еще три подкаста.
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