Видео: Первый за долгие годы концерт Аллы Пугачевой в Петербурге

В Михайловском замке проходит концерт Аллы Пугачевой (первый за долгие годы): 69-летняя певица приехала на закрытое мероприятие коллегии адвокатов Pen&Paper в рамках VIII Петербургского международного юридического форума.

Алла Борисовна официально завершила гастроли и сольные выступления в 2010 году. С тех он она выпустила несколько песен. У читателей «Собака.ru» есть уникальная возможность посмотреть части живого выступления легендарной певицы.