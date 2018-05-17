Видео: Первый за долгие годы концерт Аллы Пугачевой в Петербурге

 

В Михайловском замке проходит концерт Аллы Пугачевой (первый за долгие годы): 69-летняя певица приехала на закрытое мероприятие коллегии адвокатов Pen&Paper в рамках VIII Петербургского международного юридического форума. 

Алла Борисовна официально завершила гастроли и сольные выступления в 2010 году. С тех он она выпустила несколько песен. У читателей «Собака.ru» есть уникальная возможность посмотреть части живого выступления легендарной певицы. 


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