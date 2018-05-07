В сети появился новый альбом Arctic Monkeys

В сети выложили новый альбом британской группы Arctic Monkeys — Tranquility Base Hotel & Casino». Официальный релиз пластинки состоится лишь 11 мая этого года. 

 

 

Слитые треки из нового альбома доступны не в лучшем качестве, помимо этого в заявленной версии альбома — 45 минут, а в выложенном в сети — только 39 минут. 

Tranquility Base Hotel & Casino — шестой альбом группы. Последняя пластинка под названием AM вышла в 2013 году. Ранее стало известно, что британские музыканты станут хедлайнерами фестиваля Flow, который пройдет в Хельсинки с 10 по 12 августа.


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