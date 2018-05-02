На Дворцовой пройдет бесплатный концерт к 80-летию со дня рождения Высоцкого

На Дворцовой площади пройдет традиционный фестиваль «Петербург live». В этом году бесплатный концерт посвятили 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.

На Дворцовой площади выступит группа Billy’s Band, актриса Светлана Крючкова, Большой симфонический оркестр, Олег Погудин, Евгений Дятлов, группа «Пилот», Хор Русской Армии и другие музыканты. Все артисты исполнят песни Высоцкого в своей трактовке.

Концерт состоится 2 июня в 18 часов.