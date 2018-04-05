Эдита Пьеха госпитализирована в Петербурге

Народная артистка СССР Эдита Пьеха госпитализирована во Вторую городскую больницу Петербурга.

Как пишет 4 апреля «Росбалт», эту информацию подтвердила сама Пьеха. «Увезли с обострением бронхита, положили во вторую городскую больницу. Собираюсь скоро выздоравливать», — цитирует издание ее слова.

31 июля 2017 года Эдите Пьехе исполнилось 80 лет. В честь этого события летом прошлого года в Шереметевском дворце прошла выставка «Я родилась дважды». Советская и российская эстрадная певица и актриса выступала до 1976 года в знаменитом ансамбле «Дружба». Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством», почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом», французским орденом «За укрепление мира искусством».

По материалам «Фонтанки»