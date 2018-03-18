Слава КПСС выпустил «предвыборную» песню «18 марта»
Накануне выборов президента Слава КПСС выпустил новый трек «18 марта». В одной из строчек поется: «Выборный бланк – отличный выйдет блант». Песня является ремиксом на прошлогодний хит группы Migos «T-Shirt».
Также Слава КПСС анонсировал концерт в Петербурге, который пройдет 6 мая в концертном зале и клубе Aurora Concert Hall.
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