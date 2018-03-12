На «Евровидении» от России выступит Юлия Самойлова с песней I Won’t Break

Россия определилась с музыкантом, который поедет «Евровидение-2018» в Лиссабоне. Нашу страну будет представлять Юлия Самойлова, которая представила песню I Wonʼt Break. Премьеру композиции представили во время эфира программы «Время» на Первом канале. Авторами композиции стали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Режиссером видео стал Алексей Голубев. Он же будет ставить Самойловой номер на песенном конкурсе. который станет постановщиком ее номера на конкурсе. Над созданием песни работали

Певица должна была представлять России на конкурсе в Киеве еще в прошлом году, однако но Служба безопасности Украины (СБУ) отказала ей во въезде на территорию Украины из-за выступления в Крыму.