Под лед Невы у Дворцового моста за сутки провалились 11-летняя девочка и турист из Бразилии
Днем 9 марта около Дворцового моста в полынью провалилась 11-летняя девочка. Ее на берег вытащили спасатели МЧС, помощь врачей школьнице не понадобилась.
За несколько часов до этого, в полынью под Дворцовым мостом провалился 25-летний турист из Бразилии. Его также вытащили спасатели, дежурившие рядом. Помощь врачей бразильцу не понадобилась.
Со следующей недели в Петербурге установится плюсовая температура и выход на замерзшую Неву станет еще опаснее. Несмотря на предостережения МЧС об опасности выхода на лед, на реках и каналах Петербурга по-прежнему можно встретить гуляющих и даже катающихся на лыжах горожан. Мы попросили поделиться впечатлениями и фотографиями тех, кто не побоялся совершить экстремальную прогулку.
Фото: @__erratic__
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