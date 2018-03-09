Под лед Невы у Дворцового моста за сутки провалились 11-летняя девочка и турист из Бразилии

Днем 9 марта около Дворцового моста в полынью провалилась 11-летняя девочка. Ее на берег вытащили спасатели МЧС, помощь врачей школьнице не понадобилась.

За несколько часов до этого, в полынью под Дворцовым мостом провалился 25-летний турист из Бразилии. Его также вытащили спасатели, дежурившие рядом. Помощь врачей бразильцу не понадобилась.

Со следующей недели в Петербурге установится плюсовая температура и выход на замерзшую Неву станет еще опаснее. Несмотря на предостережения МЧС об опасности выхода на лед, на реках и каналах Петербурга по-прежнему можно встретить гуляющих и даже катающихся на лыжах горожан. Мы попросили поделиться впечатлениями и фотографиями тех, кто не побоялся совершить экстремальную прогулку.

Фото: @__erratic__