Катя IOWA и Саша Рябина записали музыкальную открытку в честь 8 марта

Катя IOWA и Саша Рябина опубликовали музыкальное поздравление с 8 марта. Как заявляет Катя IOWA, песня и клип на нее были сделаны за сутки.

Видео поздравление предназначено не только для девушек, но и для парней, на тот случай, если молодые люди вдруг ещё не выбрали, чем порадовать своих половинок.

В ходе съёмок ни одна мимоза не пострадала. По словам певиц, их бережно собрали и передали в Совет Ветеранов войны и труда Невского Района Санкт-Петербурга, чтобы порадовать одиноких пожилых людей.