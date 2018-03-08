Катя IOWA и Саша Рябина записали музыкальную открытку в честь 8 марта
Катя IOWA и Саша Рябина опубликовали музыкальное поздравление с 8 марта. Как заявляет Катя IOWA, песня и клип на нее были сделаны за сутки.
Видео поздравление предназначено не только для девушек, но и для парней, на тот случай, если молодые люди вдруг ещё не выбрали, чем порадовать своих половинок.
В ходе съёмок ни одна мимоза не пострадала. По словам певиц, их бережно собрали и передали в Совет Ветеранов войны и труда Невского Района Санкт-Петербурга, чтобы порадовать одиноких пожилых людей.
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