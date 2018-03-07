Домохозяйка спасает мир в новом клипе «Не Париж» группировки «Ленинград»

К Международному женскому дню группировка «Ленинград» выпустила новый клип «Не Париж», в котором рассказана история обычной (с первого взгляда) ижевской семьи. Однако от миллиона других российских семей ее отличает то, что домохозяйка по имени Юля втайне от мужа борется с преступностью и спасает мир.

Главные роли исполнили актриса Юлия Александрова («Горько») и Сергей Бурунов («О чем еще говорят мужчины»). Восьмиминутное видео больше похоже на мини-фильм. В нем даже есть финальные субтитры.

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