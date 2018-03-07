Домохозяйка спасает мир в новом клипе «Не Париж» группировки «Ленинград»
К Международному женскому дню группировка «Ленинград» выпустила новый клип «Не Париж», в котором рассказана история обычной (с первого взгляда) ижевской семьи. Однако от миллиона других российских семей ее отличает то, что домохозяйка по имени Юля втайне от мужа борется с преступностью и спасает мир.
Главные роли исполнили актриса Юлия Александрова («Горько») и Сергей Бурунов («О чем еще говорят мужчины»). Восьмиминутное видео больше похоже на мини-фильм. В нем даже есть финальные субтитры.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!
Авторы видео не обошли стороной тему выборов президента (муж главной героини уверен, что победит в любом случае Путин), а также скандал, связанный с домогательствами в Голливуде, — его друзья обсуждают «кастинг имени Вайнштейна». В припеве песни поется о том, что лучше мужа, чем в Ижевске, не найти — даже в Париже.
Ранее Илья Найшуллер снял для группировки «Ленинград» клип на песню «Вояж». По сюжету главный герой в исполнении Александра Паля грабит банки и прожигает все деньги на рестораны и красивых девушек. Режиссер «Хардкора» также снял видео на песню «Кольщик» — в реверсном клипе сюжет разворачивается вокруг цирка, где происходит инцидент: паникующие люди обратно бегут в здание, разбитые витрины и машины собираются в целые, а тигр заходит назад в окровавленную клетку. Но по-настоящему культовым стало видео на песню «Экспонат», снятой победительницей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анной Пармос с Юлией Топольницкой в главной роли, где ее героиня собирается на свидание с парнем своей мечты.
Летом музыканты также выпустили клип «Ч.П.Х.», в съемках которого участвовал настоящий звездный десант, состоящий из футболиста Александра Кержакова, заведующего отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрия Озеркова, журналиста Александра Невзорова, рэпера Фараона, психиатра и бизнесмена Андрея Курпатова, совладелицы сети «Максидом» Марии Евневич, основателя «Барслона» Андрея Федотова и самого Сергея Шнурова с супругой Матильдой и музыкантами.
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