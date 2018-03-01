Тося Чайкина выпустила лайв-видео и сингл «Песни морю»

Тося Чайкина: "Песни морю" я написала полтора года назад, когда жила в Подмосковье. Этим летом я пришла к Мише Нестерову, у которого были лекции по саунд-продюсированию, и он предложил сделать эту песню. Мы сняли лайв-видео на площадке "ЗиС" в рамках проекта со студией "Galernaya 20". Режиссером стал Егор Папулов, он же был оператором и монтажером, а помог ему Михаил Выприцкий».