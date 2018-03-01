Тося Чайкина выпустила лайв-видео и сингл «Песни морю»
У нашей любимой вокалистки Тоси Чайкиной вышел сингл «Песни морю» и лайв-видео на него. Как рассказала нам певица, позитивный дрим-поп и неосоул трек был придуман в Подмосковье, а записан в Петербурге.
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Тося Чайкина:
"Песни морю" я написала полтора года назад, когда жила в Подмосковье. Этим летом я пришла к Мише Нестерову, у которого были лекции по саунд-продюсированию, и он предложил сделать эту песню. Мы сняли лайв-видео на площадке "ЗиС" в рамках проекта со студией "Galernaya 20". Режиссером стал Егор Папулов, он же был оператором и монтажером, а помог ему Михаил Выприцкий».
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