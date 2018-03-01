ДДТ выпустили новый клип «Любовь не пропала», снятый на Петроградской стороне

Группа «ДДТ» опубликовала клип на песню «Любовь не пропала». В клипе молодой человек и девушка встречаются в автобусе, курсирующем по Петроградской стороне. В этом же автобусе едет и лидер группы Юрий Шевчук. Помимо этого в клип включили фанатские записи с концерта «ДДТ» в Москве.

Режиссером клипа выступил участник одного из телевизионных танцевальных шоу Илья Дурапов. «Сейчас достаточно много цинизма и пафоса, хочется больше душевности и чуткости, и, как мне кажется, видео вышло добрым и человечным, что в наше время — неплохая альтернатива», — прокомментировал работу лидер «ДДТ» Юрий Шевчук.