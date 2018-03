Что послушать в Telegram: 11 полезных каналов о музыке

Ретромания

Зачем подписываться: Как указывает в аннотации к своему каналу Сергей Блохин, он пишет про юбилеи «великих музыкальных альбомов, невеликих тоже, и не всегда альбомов». Разброс большой – от десятилетия «Sound Of Silver» LCD Soundsystem до 20-летия «OK Computer» Radiohead.

Пример поста: 10 лет пролетели незаметно: 16 апреля 2007 года вышел сингл «Thou Shalt Always Kill» — невероятно мощный дебют лондонского дуэта Dan le Sac vs Scroobius Pip и сатирическая нравственная проповедь на тему современной англоцентричной культуры. При всем уважении к убойному звуковому ряду битмейкера Dan le Sac, без понимания текста рэпера и поэта Scroobius Pip здесь ловить нечего, так что на всякий случай кидаю его следующим постом. Рандомный факт: журнал New Musical Express не обиделся на строчку «Thou shalt not read NME», написав в ответ: «Scroobius Pip, you’ve just written the Track Of The Year. Thou shalt buy this song and listen to it every day until the Sun swallows the Earth». Все так.