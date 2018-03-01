Что послушать в Telegram: 11 полезных каналов о музыке
В Telegram уже довольного много популярных музыкальных каналов, но большинство из них или просто выкладывают треки без пояснений (разной степени легальности), или являются фан-клубами конкретных артистов и групп. Мы выбрали 11 блогов с действительно содержательными постами, на которые подписаны сами.
Sobolev//Music
Как подписаться: https://t.me/sobolevmusic
Зачем подписываться: Музыкальный критик Олег Соболев ведет канал в Telegram с конца 2015 года – еще до того, как это стало модным. В его блоге, рассчитанном на широкую и глубокую аудиторию, посты о квартетах Гайдна и барочных сочинениях вполне органично уживаются с рассказами о Чаке Берри и The Fall. Жаль, что автор пишет не очень часто.
Пример поста: Вообще, я старался влезть в штаны среднего современника, который про западную классику знает только то, что ее когда-то писали какие-то мужики напомаженные и в париках. Но если отбросить рациональность и рассудительность в сторону, то вообще начинать слушать академическую музыку надо конечно сразу с Восьмой симфонии Брукнера. Послушать ее раз, два, три — и на прослушивании так шестидесятом закончить слушать музыку вообще. Все равно ничего круче западная цивилизация придумать не смогла.
Канал Макарского
Как подписаться: https://t.me/heymaka
Зачем подписываться: Экс-редактор «Афиши» и LAM Артем Макарский завел канал о музыке чуть ли не на следующие сутки после того, как в мессенджере появилась новая функция. Критик пишет, в основном, о новой музыке – живо и субъективно, а лучшие посты переносит в «Телеграф». Недавно Артем решил, что больше не хочет заниматься музыкальной журналистикой как таковой и выпустил свою мини-пластинку «Испытательный срок».
Пример поста: Никак не доходили руки об этом здесь рассказать, но на прошлой неделе вышли два моих текста (сразу два! большая редкость в наши дни). Первый оказался, ох, резонансным и меня, скорее всего, ненавидят теперь фанаты Тейлор Свифт. На это я могу лишь сказать одно: ну и пусть.
Как говорил некогда Д. А. Пригов, всем нам не хватает покаяния, но мне на этот раз каяться не в чем — у Тейлор Свифт правда скучный альбом, большая поп-музыка (это важная оговорка, на втором плане происходит очень много всего интересного) действительно в этом году как-то огорчает, а вот должен ли артист защищать не только себя, но и свою позицию, вопрос хороший, но у меня на него ответ есть давно, в том числе и в этом тексте.
А вообще никого не люблю больше, чем комментаторов — за их переиначенную фразу о Стасе Садальском в «Артем Макарский зачем-то выразил свое мерзкое мнение» я их расцеловать готов, честное слово.
Здешние Песни
Как подписаться: https://t.me/zdeshniepesni
Зачем подписываться: Вокалист групп Motorama и «Утро» Влад Паршин в своем канале (который, кстати, частично дублирует паблик во «ВКонтакте») регулярно делится треками русских, украинских и белорусских исполнителей. Концепция блога – лаконичность. Каждый пост — это одно черно-белое фото и песня. Без лишних слова
Shuffle FM
Как подписаться: https://t.me/shuffle_online
Зачем подписываться: Коллективный канал под руководством бывшего музыкального редактора «Ленты.ру» Александра Филимонова оперативно (и практически ежедневно) комментирует и сообщает все важные новости.
Пример поста: Опубликована неизданная песня Эми Уайнхаус. Ранее глава британского филиала Universal Music Дэвид Джозеф утверждал, что все демо-записи певицы уничтожены, и ничего не может быть опубликовано после ее смерти.
Всякая годная попса
Как подписаться: https://t.me/popgodnota
Зачем подписываться: Куратор направления в сервисе «Яндекс.Музыка» и участник группы «Кобыла и Трупоглазые Жабы» Антон Вагин пишет о нестыдной поп-музыке – просто, со смешными шутками и без лишнего пафоса.
Пример поста: Тейлор продолжает выбирать непонятные песни для синглов в поддержку Репутации: 4-м станет Delicate. Зачем? Почему? Не дает ответа.
Лента Кейна
Как подписаться: https://t.me/sergeycanemusic
Зачем подписываться: Главный редактор украинского медиа о музыке Comma Сергей Кейн делится всем, что любит: точно и по делу, без лишней воды и пространных рассуждений.
Пример поста: Задолго до Ableton, задолго до луперов, задолго до первых синтезаторов (и вскоре после восковых цилиндров и виниловых пластинок) была, конечно, плёнка. Фрагменты плёночной ленты, кропотливо вырезанные и склеенные в петли.
Сперва о плёнке заговорили в Германии и Франции. В США внедрить её в живые выступления додумались двое композиторов: Владимир Усачевский (уроженец Маньчжурии, военный разведчик США во Второй мировой, пианист) и Отто Люнинг (дирижёр, флейтист).
В 1952-м пионеры электроники дали концерт в Музее современного искусства в Нью-Йорке. В ходе выступления они всячески искажали живой звук оркестровых инструментов — зашумляли, расслаивали, топили в реверберации, повергая слушателей в шок. В 1968-м этот лайв издали на виниле под названием «Tape Music An Historic Concert». Классика.
Чушь в массы!
Как подписаться: https://t.me/v_potemkahFM
Зачем подписываться: Журналист Кристина Сарханянтс ведет блог как о старой, так и о неочевидной новой музыке, которая ей нравится. Автор также сообщает фестивальные новости, занимательные факты о релизах и просто делится личными историями.
Пример поста: Ну что, погнали? Вспомнился август прошлого года, ночь с вс на пн в аэропорту Хельсинки: только вышел Окси vs. Слава КПСС, а половина слоняющихся по аэропорту в ожидании утреннего рейса на Ригу (и оттуда в Москву) — наши, возвращающиеся с фестиваля Flow (привет #Flow2018, btw!). Там были и ребята с @superslowflow, и менеджер Хаски, и кто только не.
И вот все эти люди возбужденно носятся по терминалу, ловят вай-фай, орут друг на друга: «Не смей, сука! Не говори, кто победил, я только первый раунд посмотрел!»
Редкие иностранцы вряд ли понимали, что происходит. Хотя не, некоторые тоже напряженно чекали вай-фай — у них там только что вышла очередная серия «Игры престолов».
Постмузыка
Как подписаться: https://t.me/pm_mag
Зачем подписываться: Посты на большое количество знаков критик Антон Абалихин публикует в «Телеграфе» (и заботливо дает ссылку в блоге). Его канал – четкие и интересные новости (иногда, например, он вспоминает о юбилеях, которые прошли мимо великого и ужасного Pitchfork) и рецензии.
Пример поста: Ввиду ряда причин настроение сегодня из разряда «печаль моя светла» (причём непонятно, по А. Пушкину ли или по Я. Дягилевой) — поэтому логично перейти от певца иронии к певцу печали; так сказать, от Янга к Янгсу. В марте следующего года автор ста сорока альбомов выпускает неведомо какой из них по счёту — а пока обнародует первую оттуда песню.
Если у исполнителя 150 пластинок и все их слушать, появляется такая болезнь, что на каждой второй ты начинаешь слышать признаки «возвращения в форму»; но, кажется, относительно Nebulousity и впрямь есть чему порадоваться: столь лёгких и воздушных песен под пластмассовый бит не было слышно от Янгса с момента выхода его последнего хитового альбома Beyond the Valley of Ultrahits. «No time for afraid», — поёт Ричард (которому 51, а он всё про космос да про детство), и в этом пении слышатся все высшие поп-цитаты в истории разом, от «в любви нет страха» до «страху нет, нет, страху-ху». Такое вот, как говорилось в одной хорошей композиции, лихое.
Никаких ожиданий
Как подписаться: https://t.me/noexp
Зачем подписываться: Канал главы лейбла Full of Nothing и участника дуэта Love Cult Ивана Афанасьева про музыку, о которой редко, кто пишет (еще и с такой нежностью).
Пример поста: Редкий бриллиант в «разговорном жанре»: У Капитана Мориса Седдона была интересная судьба: он родился в знатной англо-немецкой семье, учился в крутой частной школе с родственниками королевы, долго служил и… изобрел крайне непопулярную самонагревающуюся одежду. Пенсии у него по непонятным причинам не было, одежду никто не хотел покупать, он завел свору собак и прослыл деревенским чудаком, перебиваясь мелочью за починку соседских телевизоров.
Данный альбом — сборник аудиозаписей, найденных на полу его дома после его смерти (прямо перед сносом). Тут есть потрясающие звонки, где ему предлагают принять участие в американском телешоу, разговор с пожилой сестрой, где она высказывает ему давние обиды… Акцент и речь Седдона — отдельная история, но он также очень весело местами срывается на немецкий.
Фермата
Как подписаться: https://t.me/fermate
Зачем подписываться: Редактор и журналист Алексей Мунипов пишет про академическую музыку во всем ее разнообразии. Его контент максимально разнообразен: интервью с композиторами, цитаты, выписки и анонсы концертов. И, например, раритетный записи с обсценной лексикой (если решите послушать трек, он строго 18+!).
Пример поста: Золотой фонд тайных записей: репетиция Тель-Авивского камерного оркестра. Хотя бы раз в жизни это должен послушать всякий любитель классической музыки. Музыканты ничего нового для себя не узнают, зато вы узнаете много нового про музыкантов. Так рождается высокое искусство! 18+, уберите детей от мониторов.
Метагон | музыка, кино и не только
Как подписаться: https://t.me/metagon_blog
Зачем подписываться: Басист и менеджер группы Cruel Tie Руслан Тихонов пишет о музыке, которую любит – увлеченно и эмоционально.
Пример поста: Ого, что мы пропустили на этой неделе! Альбом «No Shape» выходит 5-го мая. Три года назад вы, наверняка, тоже слушали отличный «Too Bright» LP. Сингл разительно отличается от тех песен своей динамикой.
Ретромания
Как подписаться: https://t.me/retroman
Зачем подписываться: Как указывает в аннотации к своему каналу Сергей Блохин, он пишет про юбилеи «великих музыкальных альбомов, невеликих тоже, и не всегда альбомов». Разброс большой – от десятилетия «Sound Of Silver» LCD Soundsystem до 20-летия «OK Computer» Radiohead.
Пример поста: 10 лет пролетели незаметно: 16 апреля 2007 года вышел сингл «Thou Shalt Always Kill» — невероятно мощный дебют лондонского дуэта Dan le Sac vs Scroobius Pip и сатирическая нравственная проповедь на тему современной англоцентричной культуры. При всем уважении к убойному звуковому ряду битмейкера Dan le Sac, без понимания текста рэпера и поэта Scroobius Pip здесь ловить нечего, так что на всякий случай кидаю его следующим постом. Рандомный факт: журнал New Musical Express не обиделся на строчку «Thou shalt not read NME», написав в ответ: «Scroobius Pip, you’ve just written the Track Of The Year. Thou shalt buy this song and listen to it every day until the Sun swallows the Earth». Все так.
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