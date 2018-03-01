Что послушать в Telegram: 11 полезных каналов о музыке

Канал Макарского

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Зачем подписываться: Экс-редактор «Афиши» и LAM Артем Макарский завел канал о музыке чуть ли не на следующие сутки после того, как в мессенджере появилась новая функция. Критик пишет, в основном, о новой музыке – живо и субъективно, а лучшие посты переносит в «Телеграф». Недавно Артем решил, что больше не хочет заниматься музыкальной журналистикой как таковой и выпустил свою мини-пластинку «Испытательный срок».

Пример поста: Никак не доходили руки об этом здесь рассказать, но на прошлой неделе вышли два моих текста (сразу два! большая редкость в наши дни). Первый оказался, ох, резонансным и меня, скорее всего, ненавидят теперь фанаты Тейлор Свифт. На это я могу лишь сказать одно: ну и пусть.

Как говорил некогда Д. А. Пригов, всем нам не хватает покаяния, но мне на этот раз каяться не в чем — у Тейлор Свифт правда скучный альбом, большая поп-музыка (это важная оговорка, на втором плане происходит очень много всего интересного) действительно в этом году как-то огорчает, а вот должен ли артист защищать не только себя, но и свою позицию, вопрос хороший, но у меня на него ответ есть давно, в том числе и в этом тексте.

А вообще никого не люблю больше, чем комментаторов — за их переиначенную фразу о Стасе Садальском в «Артем Макарский зачем-то выразил свое мерзкое мнение» я их расцеловать готов, честное слово.