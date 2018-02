Опубликована неизданная песня Эми Уайнхаус My Own Way, датируемая 2001 годом.

По словам британского композитора и продюсера Гила КэнгКэнга, запись была сделана во время прослушивания 17-летней певицы перед руководством лейбла Island Records. «Это было особенное тяжелое время для поп-музыки. К нам приходило много плохих девичьих групп и бойз-бендов, с которыми мы должны были работать. Когда к нам пришла Эми, мы были поражены ее голосом», — вспоминает Кэнг.

Эми Уайнхаус скончалась 23 июля 2011 года в результате алкогольного отравления. Демо-версии ее последнего альбома были уничтожены гендиректором лейбла Universal Music UK Дэвидом Джозефом. Он не захотел, чтобы незаконченные материалы певицы были опубликованы посмертно.