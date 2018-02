В Петербурге впервые выступит основатель Oasis Ноэл Галлахер

Один из легионеров британского рока и основатель группы Oasis Ноэл Галлахер 1 июня впервые сыграет в Петербурге в клубе А2 Green Concert.

После ухода из Oasis Галлахер основал собственную группу Noel Gallagher’s High Flying Birds. В Петербурге музыкант представит новый альбом Who Built the Moon, который вышел в конце 2017 года.

В записи пластинки участвовали легенды британской музыки: Пол Уэллер исполнил партию на органе в песне Holy Mountain, а Джонни Марр из The Smiths сыграл на гитаре и губной гармонике в композиции If Love is the Law. Более того, в концертный состав High Flying Birds недавно влились бывшие участники Oasis — гитарист Гем Арчер и барабанщик Крис Шэррок.

По словам Ноэла Галлахера, во время работы он вдохновлялся французской поп-психоделикой, классической электроникой, соулом, роком и диско. В свою очередь влиятельный английский музыкальный журнал Q и вовсе назвал альбом «лучшей работой Ноэла Гэллахера за последние 10 лет».

Начало в 20:00