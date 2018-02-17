Дрейк раздал миллион долларов незнакомцам в новом клипе «God’s Plan»
Дрейк выпустил новый клип на песню «God’s Plan», который обошелся ему в почти миллион долларов.
О том, что съемки обошлись ему в круглую сумму рэпер написал в предисловии к этому видео: «Бюджет для этого клипа составил 996 631, 90 долларов. Все эти деньги мы отдали. Не говорите лейблу».
В ролике музыкант оплачивает чужие покупки, жертвует деньги школе, пожарной станции и женскому приюту. Он также просто раздает пачки денег прохожим и дарит поклоннику автомобиль.
«Ты должен заботиться о своей маме, независимо от того, что ты делаешь. Она — все, что у нас есть. Поверь мне», — заключает Дрейк в конце.
Как признался сам рэпер, клип «Godʼs Plan» стал самым важным, что он когда-либо делал в своей карьере.
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