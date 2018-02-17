Дрейк раздал миллион долларов незнакомцам в новом клипе «God’s Plan»

В ролике музыкант оплачивает чужие покупки, жертвует деньги школе, пожарной станции и женскому приюту. Он также просто раздает пачки денег прохожим и дарит поклоннику автомобиль.

«Ты должен заботиться о своей маме, независимо от того, что ты делаешь. Она — все, что у нас есть. Поверь мне», — заключает Дрейк в конце.

Как признался сам рэпер, клип «Godʼs Plan» стал самым важным, что он когда-либо делал в своей карьере.