Группа «Би-2» выпустила снятый в Петербурге клип для «О чем говорят мужчины. Продолжение»

 

Группа «Би-2» представила песню «Ля-ля тополя», записанную специально для нового кинофильма «О чем говорят мужчины. Продолжение». Сценой для съемок стала баржа на Неве.

 «Новая песня и видео «Ля-ля тополя» (OST «О чем говорят мужчины. Продолжение») — трек, записанный нами специально для нового фильма «Квартета И», который выйдет на экраны 22 февраля!»— говорится в сообщении, размещенном в официальном паблике группы «Би-2».

 


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