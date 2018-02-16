Группа «Би-2» выпустила снятый в Петербурге клип для «О чем говорят мужчины. Продолжение»

Группа «Би-2» представила песню «Ля-ля тополя», записанную специально для нового кинофильма «О чем говорят мужчины. Продолжение». Сценой для съемок стала баржа на Неве.

«Новая песня и видео «Ля-ля тополя» (OST «О чем говорят мужчины. Продолжение») — трек, записанный нами специально для нового фильма «Квартета И», который выйдет на экраны 22 февраля!»— говорится в сообщении, размещенном в официальном паблике группы «Би-2».