Появились неизвестные фотографии из путешествия Дэвида Боуи по СССР
Галерея Francesca Maffeo Gallery в Лондоне впервые покажет серию неизвестных фотографий Дэвида Боуи, среди которых есть снимки друга музыканта Джеффа Маккормака во время их совместного путешествия по СССР в 1973 году. После японского тура Боуи решил проехать через всю Россию по транссибирской магистрали.
Легендарный британский музыкант Дэвид Боуи скончался на 70-м году жизни 11 января 2016 года.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.