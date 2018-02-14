Появились неизвестные фотографии из путешествия Дэвида Боуи по СССР

Галерея Francesca Maffeo Gallery в Лондоне впервые покажет серию неизвестных фотографий Дэвида Боуи, среди которых есть снимки друга музыканта Джеффа Маккормака во время их совместного путешествия по СССР в 1973 году. После японского тура Боуи решил проехать через всю Россию по транссибирской магистрали.

Легендарный британский музыкант Дэвид Боуи скончался на 70-м году жизни 11 января 2016 года.