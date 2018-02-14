Музыканты из ЮАР Die Antwoord приедут с концертом в Петербург. Об этом сообщает концертное агентство «Мельница».

9 августа Die Antwoord выступят в A2 Green Concert, а на следующий день — в московском Stadium. Билеты поступят в продажу 19 февраля.

Die Antwoord впервые выступили в России в 2013 году и их выступление вызвало огромный ажиотаж среди любителей музыки. После этого дуэт вернулся в Россию в конце 2014 — начале 2015 года и выступил в Красноярске, Екатеринбурге, Москве и Петербурге.