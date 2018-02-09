Анна Нетребко пригрозила, что больше не выступит в России из-за дорогих билетов на ее концерты

Звезда мировой оперы и номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анна Нетребко возмутилась стоимостью билетов на свои концерты и разразилась гневной тирадой в Instagram. Певица была шокирована тем, что некоторым слушателям, желавшим попасть на ее недавнее выступление в Москве, пришлось выложить свыше сотни тысяч рублей.

«Уважаемые устроители концертов, менеджеры и перекупщики! — написала она. — Если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают за 100 000 рублей — я просто не приеду больше.... Всем спасибо».