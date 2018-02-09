Анна Нетребко пригрозила, что больше не выступит в России из-за дорогих билетов на ее концерты
Звезда мировой оперы и номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Анна Нетребко возмутилась стоимостью билетов на свои концерты и разразилась гневной тирадой в Instagram. Певица была шокирована тем, что некоторым слушателям, желавшим попасть на ее недавнее выступление в Москве, пришлось выложить свыше сотни тысяч рублей.
«Уважаемые устроители концертов, менеджеры и перекупщики! — написала она. — Если я еще раз услышу, что цены на мои концерты зашкаливают за 100 000 рублей — я просто не приеду больше.... Всем спасибо».
Певица выступала в Москве в Концертном зале имени Чайковского 7 февраля. Комментаторы в Instagram рассказывали, что покупали билеты по шесть тысяч рублей — но еще летом, в день открытия продаж. А к ноябрю цены выросли в несколько раз — по словам слушателей, из-за действий спекулянтов.
По материалам «Фонтанки»
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