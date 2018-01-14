Борис Гребенщиков рассказал о том, как его картины помогают записывать новые альбомы

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков редко дает интервью и практически никогда не приглашает гостей в свою студию на Пушкинской, 10. Но в начале января музыкант сделал исключение.

Когда глаза немного привыкли к полумраку, нам удалось разглядеть на стенах множество икон, чередующихся с изображениями то ли буддистских, то ли индуистских божеств. Статуэтки, привезенные из разных уголков планеты, массивные кожаные кресла и старинный потрепанный абажур над столиком создавали ощущение экзотической коммунальной квартиры, которую долго обустраивали любящие хозяева. Мы записали 10 высказываний БГ — о праздниках, книгах, людях, новом альбоме и многом другом.

Праздники

Новый год прекрасен, и Старый Новый год прекрасен. Я вообще все праздники люблю: 1 мая — я имею в виду не день солидарности трудящихся, а белтейн (кельтский праздник начала лета — Прим. Ред.). 8 марта — социалистический праздник, но тоже хороший. Я женщин люблю, они заслужили свой день. А вот 23 февраля не праздную. Я целиком за то, что существует армия, но не понимаю, зачем это праздновать.

Советский Союз

Сейчас по СССР принято ностальгировать, но мои воспоминания о том времени довольно мрачные. Это была насквозь лживая и поэтому страшная страна. А сейчас у нас страна смешная. Похоже, что Гегель прав: история повторяется дважды: один раз как трагедия, второй — как фарс.

Люди

Люди не изменились ни с библейских, ни с советских времён. У них те же желания, те же необходимости, та же довольно короткая протяженность жизни.

Книги

Последнее, что я прочитал из специальной литературы — автобиография Ника Мейсона, ударника Pink Floyd. А так — перед сном, когда у меня есть время, читаю «Мэри Поппинс». Я не знал, что кроме первых двух книг есть ещё и продолжение. Ещё люблю читать симпатичное городское фэнтези канадского писателя Чарльза де Линта.

Волшебство

Быт — он волшебный. Как ты смотришь, то и видишь. То есть Мэри Поппинс существует — мы же можем про неё читать. И Николай II существует. Если у Леши Учителя из-за него проблемы, значит существует. Не может же быть проблем из-за того, чего нет!

Интервью

Я даю интервью только если это нужно организаторам концертов. Или как в сегодняшнем случае, потому, что что-то внутри сказало мне: «Почему бы и нет?»

Корпоративы

Работаем ли мы на корпоративах? Да. Нам деньги очень нужны. Знаете, во сколько обходится запись альбома? В 25 раз больше, чем с него когда-то можно выручить. Поэтому то, что мы зарабатываем на концертах, идёт на запись новых песен. Круговорот денег в природе.

Новый альбом

Он в работе, а работа непростая. На днях записывал в Киеве дружественный симфонический оркестр, но по техническим причинам не уверен, что получилось хорошо. Писать оркестр лучше в Англии, но это получается довольно дорого; в Киеве раза в четыре дешевле, но не так хорошо. В итоге — придётся переписывать. Поэтому сейчас придёт человек, который купит несколько моих картин, и на эти деньги я смогу несколько дней поработать в Лондоне. Я пишу картины, чтобы иметь возможность записывать пластинки.

Картины

Кто покупает мои картины? А разве я имею право их об этом спрашивать? Знаю только, что они молодцы и поступают правильно — сейчас картины им достаются значительно дешевле, чем будут стоит через сто лет.

Дети

Я плохой отец. Я своих детей не видел — они росли, пока я был на гастролях. Я вряд ли смог их чему-то научить. Один играет со мной в группе, другой — инженер в студии, третья актриса, четвёртая изучает стейдж-дизайн. По крайней мере, им весело. Весело ли мне? Не всегда. Зато скучно не бывает.