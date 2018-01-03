Джастин Тимберлейк объявил, когда выпустит новый альбом — первый за пять лет
Джастин Тимберлейк объявил дату выхода своего студийного альбома «Man of the Woods» — 2 февраля. И она станет первой пластинкой за последние пять лет. Об этом музыкант сообщил в своем Twitter.
Также Тимберлейк анонсировал первый сингл с предстоящего альбома, который выйдет в пятницу, 5 января.
FRIDAY… https://t.co/oydnUMzBE8 pic.twitter.com/sGmZ5Jvacb— Justin Timberlake (@jtimberlake) 2 января 2018 г.
В соцсетях музыкант выложил обложку нового альбома и тизер первого сингла с непривычными нотами фолка.
Напомним, последняя студийная работа Тимберлейка — двойная пластинка «The 20/20 Experience» и «The 20/20 Experience: 2 of 2», вышедшая в 2013 году. Добавим также, что музыкант в этом году выступит в перерыве на Super Bowl (5 февраля) — финальном матче Национальной футбольной лиги (НФЛ) и одной из самых рейтинговых трансляций на американском ТВ.
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