Джастин Тимберлейк объявил, когда выпустит новый альбом — первый за пять лет

Джастин Тимберлейк объявил дату выхода своего студийного альбома «Man of the Woods» — 2 февраля. И она станет первой пластинкой за последние пять лет. Об этом музыкант сообщил в своем Twitter.

Также Тимберлейк анонсировал первый сингл с предстоящего альбома, который выйдет в пятницу, 5 января.