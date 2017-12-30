В новом «Планетарии» сыграют рождественскую классику в темноте
В первые дни 2018-года в «Планетарии № 1» на набережной Обводного канала пройдут праздничные концерты в рамках проекта «Классика в темноте»
Рождественскую музыку Вивальди, Баха, Чайковского, Пьяццоллы, Свиридова, джазовые стандарты и рок-хиты можно будет услышать в новом «Планетарии» 2, 3, 4, 5, 7 и 8 января. Программа будет начинаться в 22.00.
Для рождественской программы придумали особенное визуальное шоу. Технологии нового Планетария и специально созданный «космический» видеоарт призваны соединить классику с тематикой места.
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