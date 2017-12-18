В Петербург с концертом приедет певица Lorde

В Петербург впервые с концертом приедет новозеландская певица Lorde. Ее выступление пройдет в Ледовом дворце 29 мая 2018 года, а 31 мая Lorde отправится в Москву, где выступит в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организатора гастролей.

Цены на билеты на концерт в Петербурге начинаются от 1500 рублей. Элла Мария Йелич-О’Коннор (настоящее имя певицы) является дважды лауреаткой премии «Грэмми». Ее дебютный сингл «Royals» в 2013 году занял первое место в чарте Billboard Hot 100, чего новозеландские исполнители не добивались с 1987-го.