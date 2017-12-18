Apple избавится от iTunes

Американская корпорация Apple собирается закрыть магазин по продаже музыки и видеофильмов iTunes, сообщает портал weraveyou.

Предположительно, загрузка музыки на сервис прекратится в начале 2019 года. По данным издания, в последнее время продажи музыки на iTunes падали. Компания Apple поняла, что модель потребления музыки за последние 15 лет изменилась, и решила запустить собственный стриминговый сервис в рамках Apple Music, создавая конкуренцию для TIDAL, SoundCloud, YouTube и Spotify.

Композиции, которые купили пользователи iTunes, будут перенесены в Apple Music.

Платформа iTunes получила популярность в середине 2000-х годов. Пользователи покупали на ней музыкальные треки и загружали их на свой компьютер или iPod.

По материалам «ДП»