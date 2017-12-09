Little Big спели об отношениях Ким Чер Ына и ядерной бомбы

В видео Ким Чен Ын видит свою любовь на торжественном ужине. После этого у них завязываются отношения: они разговаривают по телефону, делают совместные тату, танцуют и едят в кафе на виду у голодного северокорейского школьника.

После совместный ночи генералы забирают у Ким Чен Ына бомбу на ядерные испытания. Он смотрит на взрыв ракеты со слезами на глазах.

Но любовь лидера Северной Кореи длится недолго. На следующем торжественном ужине он встречает свою новую любовь – другую ракету.