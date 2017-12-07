Пафф Дэдди возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2017 года по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал топ-10 музыкантов, заработавших больше всех в 2017 году.

Список возглавил американский рэпер Шон Комбс, выступающий под псевдонимом Пафф Дэдди. Его заработок в этом году составил $130 млн. Второе место заняла поп-дива Бейонсе с $105 млн. Бронза и $94 млн достались в этом году рэперу Дрэйку.

Четвертое место рейтинга занял r'n'b-исполнитель The Weeknd. В этом году он заработал $92 млн. На пятом месте – поп-рок группа Coldplay с заработком в $88 млн. Следом расположилась рок-группа Guns N' Roses и $84 млн. На седьмом месте с небольшим отставанием поп-певец Джастин Бибер и его $83,5 млн.

Восьмое место у рок-фолк-музыканта Брюса Спрингстина, который в 2017 году заработал $75 млн. На девятой строчке списка певица Адель и ее $69 млн. Замыкают рейтинг рокеры Metallica, заработавшие в этом году $66,5 млн.

Ранее журнал опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц и звезд шоу-бизнеса.

По материалам "ДП"