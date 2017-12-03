«ВКонтакте» закрыла музыкальные альбомы для пользователей без подписки

Подписчики Warner Music Russia обратили внимание на подобное нововведение. Как отметили в сообществе, при попытке воспроизвести альбом The Wall группы Pink Floyd (релиз альбома состоялся 30 ноября 1979 года, а перевыпуск альбома состоялся в 2016-м) «ВКонтакте» оповещает, что доступ к музыке доступен только по подписке. Напомним, ранее ограничивалось только воспроизведение аудиозаписей и альбомов, опубликованных перед официальным релизом.

Стоимость музыкальной подписки у социальной сети составляет 149 рублей, при этом пользователю дается возможность слушать музыку без рекламы как в мобильной, так и в десктопной версиях социальной сети, а также в приложении Boom.

Тем временем, в сообществах компаний Sony Music Entertainment Russia и Universal Music Group музыкальные альбомы доступны без каких-либо ограничений.

В пресс-службе «ВКонтакте» прокомментировали ситуацию так: «Никаких ограничений ни в десктопе, ни на других платформах не появилось. Речь идет о случаях, когда артист и его правообладатель решили распространять новый релиз только среди тех, у кого есть подписка.

Такая функциональность, стандартная для музыкальных сервисов, появилась во «ВКонтакте» после перезапуска музыкального раздела в апреле 2017 года. Раньше такие треки были бы полностью изъяты, теперь есть возможность их слушать.

Всё зависит от каждого конкретного трека, альбома и правообладателя, но, как правило, речь идёт о предпремьерных релизах для обладателей подписки».

Ранее «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили фоновое прослушивание музыки до часа в день.

По материалам «VC»