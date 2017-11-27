Россиянка выиграла «Детское Евровидение» в Тбилиси

Победителем международного вокального конкурса «Детское Евровидение — 2017», финал которого состоялся 26 ноября в Тбилиси, стала 14-летняя россиянка Полина Богусевич. Об этом сообщает ТАСС. Полина исполнила песню Wings («Крылья») и набрала 188 очков.

Музыкальная композиция рассказывает о том, что в этом мире никто не одинок, у каждого есть равные возможности и права и всякий имеет право на любовь и счастье. «У меня нет эмоций. У меня в голове все настолько перемешалось. Когда объявили, что у нас есть победитель, я не поняла: я искренне думала, что голосование сейчас продолжится. Я просто не могла вбить себе в голову, что это возможно», — поделилась впечатлениями Богусевич с журналистом «КП».