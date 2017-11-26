Оксимирон зачитал на радио Эминема

На видеозаписи Оксимирон читает на русском под бит, который выбрал для него DJ Whoo Kid. Также рэпер дал интервью для радиостанции.

На вопрос, почему у него такое опухшее лицо, Оксимирон ответил, что он «культурно выпивал до утра того дня с нью-йоркскими фанами».