Оксимирон зачитал на радио Эминема
О том, что Оксимирон поучаствовал в записи шоу на радиостанции Эминема Shade 45 стало известно из его Twitter-аккаунта. Запись «Почитал рэпчик на радио Эминема Shade45 в гостях у того самого @DJWhooKid. Вью скоро выйдет на ютубе» собрала почти три тысячи отметок «мне нравится».
Почитал рэпчик на радио Эминема Shade45 в гостях у того самого @DJWhooKid. Вью скоро выйдет на ютубе pic.twitter.com/5BYy8UeNQk— Oxxxymiron (@norimyxxxo) 26 ноября 2017 г.
На видеозаписи Оксимирон читает на русском под бит, который выбрал для него DJ Whoo Kid. Также рэпер дал интервью для радиостанции.
На вопрос, почему у него такое опухшее лицо, Оксимирон ответил, что он «культурно выпивал до утра того дня с нью-йоркскими фанами».
Морда опухшая, потому что культурно выпивал до утра того дня с нью-йоркскими фанами. И тут хуяк, пишет Хукид— Oxxxymiron (@norimyxxxo) 26 ноября 2017 г.
В США рэпер приехал, чтобы дать интервью популярному американскому блогу про хип-хоп VladTV. Как позднее стало известно в комментариях, встреча с ВО Whoo Kid изначально не была запланирована.
Напомним, что недавно Оксимирон признался, почему не пошел на интервью, к журналисту и видео-блоггеру Юрию Дудю.
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