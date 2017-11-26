Оксимирон зачитал на радио Эминема

О том, что Оксимирон поучаствовал в записи шоу на радиостанции Эминема Shade 45 стало известно из его Twitter-аккаунта. Запись «Почитал рэпчик на радио Эминема Shade45 в гостях у того самого @DJWhooKid. Вью скоро выйдет на ютубе» собрала почти три тысячи отметок «мне нравится».

На видеозаписи Оксимирон читает на русском под бит, который выбрал для него DJ Whoo Kid. Также рэпер дал интервью для радиостанции.

На вопрос, почему у него такое опухшее лицо, Оксимирон ответил, что он «культурно выпивал до утра того дня с нью-йоркскими фанами».

В США рэпер приехал, чтобы дать интервью популярному американскому блогу про хип-хоп VladTV. Как позднее стало известно в комментариях, встреча с ВО Whoo Kid изначально не была запланирована.

Напомним, что недавно Оксимирон признался, почему не пошел на интервью, к журналисту и видео-блоггеру Юрию Дудю. 


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