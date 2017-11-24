В России создадут электронную музыкальную библиотеку
В России будет создана единая электронная музыкальная библиотека, соответствующие поручение дала вице-премьер правительства России Ольга Голодец. Об этом сообщает РИА Новости.
"Оказывается, у нас отсутствует хорошая музыкальная библиотека. Коллеги, есть такое поручение, чтобы мы создали с вами электронную библиотеку", — заявила Голодец.
По словам вице-премьера, в Сети различные источники представляют разные варианты партитур и текстов произведений.
"Идет вот такой серьезный процесс рассогласования. Мы возьмемся за эту работу и сделаем хорошую музыкальную библиотеку. К сожалению, не всегда в интернете можно найти хорошее, достойное исполнение, которое могло бы быть примером", — сказала Голодец.
По материалам "ДП"
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