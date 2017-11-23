Вячеслав Бутусов выпустил новый альбом «Наутилуса Помпилиуса»

Как рассказал музыкант «Собака.ru», работа над пластинкой стартовала в начале этого года, а музыканты использовали новые аранжировки, для написания которых был приглашен продюсер Андрей Самсонов.

«Я бы сказал, что это не современное, а новое прочтение. Дух конечно сохранился — он в присутствии многих музыкальных интонаций, в присутствии светлых воспоминаний, в присутствии драматичности текстов», — отметил Бутусов. В результате, в работе оказались около 30-ти песен, включая непривычные версии некоторых из них. «Эти непривычные переработки пока остались в запасе. Если альбом будет воспринят благожелательно, то мы выпустим вторую часть, которая будет включать блюзовую вариацию „Прогулок по воде“, балладную версию „Тутанхамона“, и танго „Титаник“», — добавил он.

Альбом выходит на CD и в цифровом формате 23 ноября 2017 года. При этом все треки подготовлены и к возможному изданию на виниле.