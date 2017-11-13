Джонни Депп, Элис Купер и Джо Перри привезут свою группу в Петербург

Рок-музыкант Элис Купер, актер Джонни Депп и гитарист группы Aerosmith Джо Перри впервые привезут в Россию свою группу Hollywood Vampires. В Петербурге их концерт пройдет 30 мая на арене Ледового дворца. Об этом со ссылкой на организатора проекта сообщает ТАСС.

«Из дружеской забавы Hollywood Vampires за последние годы превратились в крепко спаянный коллектив, где каждый партнер идеально чувствует другого. Сейчас в их репертуар входят не только нетленки The Doors, Led Zeppelin, Джими Хендрикса, The Who, но и собственные песни», — рассказали организаторы.

Сейчас музыканты пишут новый альбом, который будет состоять только из их собственных композиций. В России они будут впервые. Помимо Петербурга группа поедет в Москву 28 мая и выступит в СК «Олимпийский». 


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Автор: Ася Алисултанова
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Места: Ледовый дворец
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