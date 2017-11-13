Теодор Курентзис: «Можешь писать SMS во время симфонии Малера, но все равно получишь эмоциональный ожог»

Книга воспоминаний Шаляпина, если помнишь, называлась «Маска и душа». В медийном поле существует вполне законченный образ Теодо­ра Курентзиса — экстравагантно одевающегося любителя превращать концерты в спектакли, проповедника, рассказчика бесконечных притч. Насколько сознательно ты поддерживаешь этот имидж — и как он вообще соотносится с реальным Теодором Курентзисом?

Когда мудрец показывает на Луну, глупец смотрит на его палец — так, кажется, говорят? Искусство — это вообще-то ритуальная практика, так было всегда: если ты прочтешь древнегреческие орфические гимны, то увидишь перед началом каждого предельно четкие указания — какой сорт ладана или других благовоний нужно воскуривать во время их исполнения. В храме полумрак, ладан и свечи дают возможность погрузиться в определенную атмосферу, чтобы ты мог раскрыться и созидать. Священник надевает рясу не для того, чтобы кому-то что-то показать или доказать, — он одевается так потому, что это облегчает его разговор с духом. Точно так же и на наших концертах — и не только на них. Если ты придешь в гости к оркестрантам musicAeterna, то обязательно заметишь, что везде стоят свечи — мы и в обычной жизни предпочитаем их электрическому свету. У меня нет какого-то особого концертного дресс-кода — я выхожу на сцену в той же самой одежде, какую ношу каждый день. Естественно, кто-то может сказать, что это мода. Но это так же глупо, как, например, утверждать, что мусульманские женщины носят хиджаб под влиянием моды, а не потому, что это часть многовековой культуры. Вот и мы подчиняем все свое существование определенной эстетике, распространяя ее буквально на все — на то, как выглядит интерьер, на то, как одеты и как ведут себя люди.

На сегодняшний день ты, наверное, самый популярный академический музыкант в России. Как ты относишься к тому, что на выступ­ления Пермской оперы, особенно в Москве, приходит самая широкая публика, которая зачастую воспринимает посещение твоих концертов как очередную вечеринку — просто проходящую в непривычном антураже?

Согласись, что это исключительно столичный феномен. Я очень долго не выступал в Москве — отсюда и ажиотаж: люди приходят на концерты вовсе не потому, что любят Моцарта или Малера. Просто они должны быть в курсе того, что сейчас популярно в мире. Я, кстати, не только никогда не был членом тусовки, но всегда оставался ее противником — не считаю, что в светской жизни вообще есть хоть что-то интересное и значимое. Сейчас множество людей справедливо жалуются на высокие цены билетов на мои концерты в Москве — я и сам на это жалуюсь, но повлиять на ситуацию не в силах. Мы не имеем отношения к организации столичных гастролей, но и отказаться от них не можем — для нас это единственная возможность показать столичной публике то, что делает Пермская опера. Все, что я в данном случае могу предложить, — пригласить всех в Пермь, где можно бесплатно посещать все репетиции, дневать и ночевать в театре, быть рядом. Да и съездить в Пермь дешевле, чем сходить на концерт в Москве.

Возвращаясь к твоему вопросу… Был бы счастлив, если бы я мог как-то изменить эту ситуацию одним нажатием кнопки — но я не могу устраивать на своих выступлениях фейсконтроль. Людям, очень долго находившимся в андеграунде — а я так ощущаю себя до сих пор, — присущ один и тот же вредный комплекс: они делят людей на категории. «Наши», «не наши» — хотя это на самом деле большая глупость. Человек чаще всего приходит в церковь, потому что так принято, потому что все идут — но тут важна не причина, по которой он переступает порог храма, а то, что это все-таки происходит. И даже если он все время смотрит в мобильный — не беда, ведь что-то в него все равно попадает, ведь вместо церкви он мог бы пойти, скажем, в казино. Так и с музыкой. Случается очень по-разному: бывает, что умный, образованный, глубокий, но привыкший все оценивать интеллектом — а для того, чем я занимаюсь, это не слишком правильный подход — человек уходит с концерта или спектакля совершенно пустым. Иной раз бывает легче пробиться к человеку, который во время симфонии Малера пишет эсэмэски — но рано или поздно все-таки получает эмоциональный ожог. Хотя, будь на то моя воля, я бы хотел, конечно, чтобы на мои концерты приходили только посвященные.