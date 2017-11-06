Рэпера Гнойного избили семеро неизвестных перед концертом в Санкт-Петербурге
На рэпера Гнойного (он же Слава КПСС) напали перед концертом в Санкт-Петербурге. Как отмечают СМИ, ссылаясь директора музыканта Андрея Замая, Гнойного подкараулили около парковки перед отелем семеро человек. Они оттеснили сопровождавшую рэпера команду и принялись бить и кричать, что музыкант должен «извиниться за творчество и за сказанные панчи».
Как отмечает Замай, нападавшие сработали «профессионально». По его мнению это были «не просто хулиганы, а заряженные идеей». Гнойного осмотрели медики, которые не исключили вероятность сотрясения мозга. Пострадавший отправился в отдел полиции, где дает показания.
Позже сам музыкант подтвердил эту информацию, заявив, что отделался парой царапин и не намерен отменять концерт из-за инцидента.
«Да, поваляли, что-то орали, за что не знаю, врачи посмотрели, пара царапин, все, на концерт иду», — приводит слова Гнойного Telegram-канал Mash.
Напомним, рэпер Гнойный стал известен широкой публике после победы над Оксимиронов в баттле, который проешл летом в Петербурге. Видео рэп-поединка стало одним из самых просматриваемых в русскоязычном Youtube. На данный момент его посмотрели бллее 26 миллионов человек. В начале октября стало известно, что Гнойный станет членом жюри шоу «Успех» на СТС.
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