Рэпера Гнойного избили семеро неизвестных перед концертом в Санкт-Петербурге

На рэпера Гнойного (он же Слава КПСС) напали перед концертом в Санкт-Петербурге. Как отмечают СМИ, ссылаясь директора музыканта Андрея Замая, Гнойного подкараулили около парковки перед отелем семеро человек. Они оттеснили сопровождавшую рэпера команду и принялись бить и кричать, что музыкант должен «извиниться за творчество и за сказанные панчи».

Как отмечает Замай, нападавшие сработали «профессионально». По его мнению это были «не просто хулиганы, а заряженные идеей». Гнойного осмотрели медики, которые не исключили вероятность сотрясения мозга. Пострадавший отправился в отдел полиции, где дает показания.

Позже сам музыкант подтвердил эту информацию, заявив, что отделался парой царапин и не намерен отменять концерт из-за инцидента.

«Да, поваляли, что-то орали, за что не знаю, врачи посмотрели, пара царапин, все, на концерт иду», — приводит слова Гнойного Telegram-канал Mash.