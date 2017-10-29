Вечером, 28 октября, во время концерта в Ледовом Дворце Оксимирон обратился к фанатам и рассказал, почему отказал в интервью Юрию Дудю.

«Я не пошел к Дудю, потому что он подавал нам эту тему, что это нам нужно, чтобы собрать «Ледовый» и «Олимпийский». И что мы видим? Я единственный из всех, кто не пошел, мы все равно все собрали. Причем у меня никакого негатива к нему нет. Просто это как бы мы нужны им, а не они нам. (...) Дудю салют. Но нам это просто не нужно, нам хватает ажиотажа», — отметил рэпер.

Рэпер, признался, что для него нет провокационных вопросов, «которые нельзя было бы ему задать». Он также отметил, что не стал бы отвечать на какие-либо вопросы, если бы не захотел.

23 августа в своем Twitter Оксимирон сообщил, что не будет давать интервью к блогеру и журналисту Юрию Дудю.