Дмитрий Маликов читает рэп в клипе «Император твиттера»

Певец Дмитрий Маликов, который в 2017 вернул себе былую славу благодаря своему аккаунту в Twitter, выпустил новый клип «Император твиттера», стилистика которого напоминает культовые боевики 80-х годов.

В ролике Маликов читает рэп о своей популярности среди старшего поколения, и о том, как он «ликовал», видя ретвиты своих твитов. Он утверждает: «Да, я Дмитрий Маликофф, где Ф — это фолловеры», а также утверждает: «Мне не нужен BPM, чтобы жечь на 140».