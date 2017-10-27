На Новой Голландии откроется выставка, посвященная записи запрещенной музыки в СССР

С 1 ноября по 10 декабря в Павильоне на острове Новая Голландия пройдет выставка «Музыка на костях», посвященная советским меломанам, которые записывали запрещенную музыку на рентгеновские снимки. Посетителям представят документы, фотографии и раритетные пластинки.

«На кости» в СССР записывали западный джаз, рок-н-ролл, русскую эмигрантскую музыку, блатные и цыганские песни, но с появлением катушечных магнитофонов в 60-е годы традиция записи на рентгеновские снимки канула в Лету.

Экспозицию на Новой Голландии подготовили при содействии лондонского исследовательского проекта X-Ray Audio и музея современного искусства «Гараж».

«Это — отпечатки боли и травм c записанными звуками запрещенного удовольствия; это — «рентгениздат». В культуре, где звукозаписывающая индустрия была под тотальным контролем государства, меломаны открыли удивительный альтернативный способ тиражирования», — отметил куратор выставки Стивен Коутс.