Антоха МС и Лев Лещенко выпустили клип на песню «Ванюша» 

Антоха МС вместе с группами «Уматурман» и «Моя Мишель» выпустили клип на песню «Ванюша», который стал саундтреком к фильму российскому фильму «Последний богатырь».

В клипе также появляются Лев Лещенко, Дмитрий Маликов и Вахтанг.

«Последний богатырь» выйдет в широкий прокат 26 октября. Сюжет картины рассказывает о молодом человеке по имени Иван, который из современной Москвы перенесся в волшебную страну Белогорье, где живут герои русских сказок.