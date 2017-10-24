Жак-Энтони: «Бондарчуку дали послушать мой трек, и ему понравилось»

Вашим отчимом был Лигалайз, один из самых известных российских рэперов. Это из-за его влияния вы увлеклись хип-хопом?

Я начал заниматься музыкой задолго до появления Андрея в моей жизни. В три года сидел за роялем, в четыре пошел в музыкальную школу. Мой дед по вологодской линии был оперным певцом, мать — Симона Yori — одна из первых женщин, которая начала читать рэп в России. Я был на ее репетициях с младенчества. А жизнь с Андреем я помню очень смутно, потому что в плане новых впечатлений я тогда особо ничего не получил. Гораздо важнее для меня оказалась школа Сергея Казарновского в Москве — «Класс-центр». Там очень своеобразный подход, который максимально раскрывает личность ребенка. Дети могут хоть голыми в школу приходить, если они, конечно, объяснят, зачем это нужно. Я провел в ней всего год, но это перевернуло мое понимание музыки. В этой школе я сдружился с Никитой Кукушкиным, ставшим актером «Гоголь-центра», — тогда мы даже думали, что мы братья, и только лет в девять поняли, что это невозможно. Теперь я крестный отец его дочери, а он — моей.

Благодаря нему ваша песня звучала в «Притяжении» Бондарчука?

Да, Никита сказал, что Федору Сергеевичу нужен пацанский мотив для одного момента. И я, болея дома, за три дня сделал этот саундтрек. Бондарчуку дали его послушать, и ему понравилось.