Премьера «18+»: клип Noize MC «Коррозия хип-хопа»

В честь пятницы, 13-го Иван Алексеев (ака Noize MC) выпустил новое ироничное видео с (аккуратно!) обсценной лексикой, мрачно препарирующее наше время: от лайков в соцсетях и юморе блогеров до типичных посетителей концертов.

Иван Алекссев (Noize MC)

Возможно, это самый точный гимн нашего скоропортящегося времени: песня о гигантском инфопотоке, в котором всех нас куда-то несет; где каждые пять минут все теряет ценность, где все быстротечно, непрочно и ненадежно.».

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