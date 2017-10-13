Премьера «18+»: клип Noize MC «Коррозия хип-хопа»

Иван Алекссев (Noize MC) Возможно, это самый точный гимн нашего скоропортящегося времени: песня о гигантском инфопотоке, в котором всех нас куда-то несет; где каждые пять минут все теряет ценность, где все быстротечно, непрочно и ненадежно.».