Несколько домов в историческом центре Петербурга лишили охранного статуса

Три здания, находящиеся в Адмиралтейском районе Петербурга, не признали памятниками архитектуры. Совет по сохранению культурного наследия КГИОП решил не включать их в реестр охраняемых объектов.

Рабочая группа ведомства лишила охранного статуса Дом И. Н. Блейхмана и Дом Ф. В. Кранкенгагена на набережной Адмиралтейского канала, а также Дом В. В. Веретенниковой на Английском проспекте. Эксперты КГИОП назвали объекты «рядовой исторической застройкой», которая «не дотягивает» до статуса памятника. Тем не менее, как считают в ведомстве, дома все равно защищены от возможных перестроек и сноса, потому что стоят в охраняемой зоне.

Помимо этого, до сих пор под вопросом находится статус Дома Куландиной на Лиговском проспекте. Судьбу особняка решат позже, туда отправили рабочую группу КГИОП. Но в этом случае, если Дом Куландиной все-таки не включат в реестр памятников регионального значения, дом снесут, так как он расположен вне охраняемой зоны.

Ранее мы писали о ситуации вокруг возможного сноса здания на Садовой, где располагается последняя квартира поэта Михаила Лермонтова.

Фото: citywalls.ru