Мэрилин Мэнсон выпустил клип на песню «Say 10» с нового альбома «Heaven Upside Down». Главную роль в видео исполнил актер Джонни Депп.

Альбом «Heaven Upside Down» вышел 6 октября. До этого музыкант выпустил клип на песню «We Know Where You Fucking Live», в котором монахини с автоматами крушат все на своем пути.