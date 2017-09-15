Звезда «Твин Пикса» Криста Белл приедет с концертом в Петербург

Новая муза Дэвида Линча и звезда третьего сезона сериала «Твин Пикс» (роль агента ФБР Тэмми Престон) посетит Петербург с концертом в рамках тура «We Dissolve». Выступление, как обещают организаторы, пройдет в атмосфере культового сериала. Концерт пройдет 12 ноября в клубе «Зал ожидания».

До съемок в кино, Криста Белл была вокалисткой свингового ансамбля в Техасе, а в возрасте 21 года познакомилась с режиссером Дэвидом Линчем, и с тех пор продолжается их музыкальное сотрудничество. Автор «Малхолланд драйва» и «Синего бархата» написал и спродюсировал ее дебютный альбом This Train, изданный в 2011 году.

Недавно певица и режиссер выпустили альбом Somewhere in the Nowhere, сочетающий в себе гитару и классический дрим-поп с чувственными мелодиями. В целом, музыка Кристы Белл содержит элементы классики, блюза, инди попа и сумеречного нуар-джаза. Сам Дэвид Линч называет ее выступления «инопланетными».

 

Начало концерта в 20:00. Приобрести билеты можно здесь.

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