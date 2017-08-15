В iTunes набирает популярность запись тишины

В американском чарте iTunes набирает популярность композиция «A a a a a Very Good Song», которая состоит из десяти минут тишины.

Пользователь Самир Мезрахи выпустил данную композицию 7 августа. Таким образом он намерен решить одну из проблем, с которой сталкиваются пользователи Apple iTunes.
Отмечается, что при подсоединении iPhone к стереосистеме в автомобиле автоматически включается первая по алфавиту песня в списке, из-за чего пользователь каждый раз вынужден начинать прослушивание музыки с одной и той же песни.

Композиция Мезрахи в настоящее время занимает 79-ю строчку в американском чарте. Ее стоимость в iTunes составляет £0,79 ($1,02).

По материалам «Фонтанки».

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