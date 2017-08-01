«Я никуда не исчез»: Федор Чистяков рассказал об эмиграции из России

Вы действительно иммигрировали в США?

Все не совсем так. Сейчас в России сложились такие обстоятельства, которые делают трудным мое проживание на этой территории. Но это не значит, что я собираюсь вообще порвать все канаты и все здесь утопить. Например, осенью планируются концерты группы «Ноль», которые мы давно обещали, и все это должно состояться, если не будет какого-нибудь форс-мажора. 18 ноября в Москве, а 23-го в СПб. А так изменилась территория физического нахождения в большем количестве времени.

Вы попросили политическое убежище?

Этот вопрос я не буду обсуждать, только скажу, что у меня уже с этим все в порядке. У меня есть трудовое соглашение.

На решение остаться в США повлиял запрет Свидетелей Иеговы в России?

Это решение поставило всех членов организации, и меня в том числе, вне закона. Поэтому как я могу находиться и жить на территории страны, где я поставлен вне закона? Ответ простой: никак. Отсюда все и происходит.

Вам лично или вашим близким поступали какие-то сигналы, угрозы после признания Свидетелей Иеговы вне закона?

Да, поступали. Например, к одному моему товарищу пришли и унесли все компьютеры, произвели обыск в доме. Потому что он является членом организации. Для меня это кошмар, – у меня дома находится студия, и допустить, чтобы в моих наработках начали копаться и искать признаки экстремизма, в конце концов, это просто унизительно. Речь идет не о какой-то опасности, но о состоянии, в котором ты находишься: все время ждешь – что-то произойдет. Я делаю долгосрочные проекты, связанные с музыкой. На полгода – релизы, альбомы. А я не могу тогда ничего обещать. Вдруг меня завтра арестуют, к примеру. И я не смогу выполнить свои обещания.

Но вы себя раньше публично никак не олицетворяли с организацией. Все же чего вы боитесь, если ничего не пропагандируете?

В городе Орел посадили гражданина Дании. Исследование этого вопроса показывает, что даже нет сформулированного обвинения, но этот человек сидит в тюрьме. Это беспредел. Нет законов, Конституции, норм, которые охраняют права человека. Пока ты никому не интересен, можешь гулять, но если встал спорный вопрос, ты ничего не докажешь, ты полетишь.

Как восприняли новость о переезде ваши близкие в России и коллеги в США?

Разные мнения есть. И те, кто поддерживает, и те, кто откровенно хамит. Самые полярные точки зрения.

А музыканты ваши как?

С музыкантами, я думаю, мы продолжим работать, будут какие-то совместные действия.

Вы можете объяснить логику запрета организации Свидетелей Иеговы в России? Зачем это сделано?

Самое страшное и самое ужасное, что эту логику не найти. Это необъяснимо. Много есть противников у Свидетелей Иеговы. Но зачем это решение нужно властям России, я не понимаю. Говорят, что есть имущество, которое собираются отнять. Но это копейки в масштабах государства. В нацистской Германии преследовали Свидетелей. А в США едешь в метро и читаешь рекламу – что если вы столкнулись с признаками дискриминации – расовой, религиозной, – вы можете обратиться туда-то и туда-то.

Ну, если вам кто-то пообещает, что с вами в России все тут будет хорошо, вернетесь?

Понимаете, в этом вот как раз и заключается суть российской жизни. Закона нет. Сегодня скажет, завтра забудет. Или его вообще сменят. Да и кому я нужен?

Что должно измениться, чтобы вы вернулись?

Да я никуда не исчез. Я собираюсь приезжать. Собираюсь вести музыкальную деятельность, но удаленно.

А если запрет в России отменят?

Сложно сказать. Сейчас вообще обстановка в России довольно тревожная. Не только со Свидетелями. Именно в том, что основы все падают и рушатся. И пока не возникнет определенный порядок, тут опасно будет находиться.

Я недавно читал, что один юрист не мог получить ответ по судебному делу, ему не отвечали. Он опубликовал открытое письмо в газете. И можно было прочитать, как велось дело. В суде должна выясняться правда, а там объективности нет. Россия самая свободная страна – можно принимать законы и не выполнять их, можно принять Конституцию – и выбросить ее. Можно все. А это немножко сложно, если хочешь иметь какие-то права.

Каковы ваши дальнейшие музыкальные планы? Вышел первый трек «Время жить» восстановленного проекта «Ноль». Очевидно, нас ждёт пластинка? Это будет нечто ностальгическое, как ваша предыдущая пластинка «Фёдор Чистяков: Ноль +30», или нечто совершенно новое?

Да, помимо осенних концертов в России есть мысль о записи альбома «Ноля». Очевидно, что в ближайшее время над ним начну работать. Я надеюсь. В любом случае, это будет новый альбом с новыми песнями. Новую песню «Время жить» мы записали вдвоём с Алексеем (Николсом) Николаевым (участник классического состава группы «Ноль». – Прим. ред.). Мы записали этот трек вдвоём. Мне очень понравилось. Получилось неплохо. Я бы хотел продолжить и отработать весь альбом именно в таком формате.

Записывать будете в Штатах или в Петербурге?

Это будет межконтинентальный проект.

Новый «Ноль» будет таким же боевым, как ваши последние песни с альбома «Без дураков» и свежие синглы «Сорвало башню» и «Время жить», или это будет лирика? Сколько уже есть материала и про что он?

Материал нельзя сказать, что уже готовый. Какие-то песни в большей степени готовы. Какие-то пока только в виде набросков. Но думаю, что в итоге материал будет хороший. Не оставит равнодушными.

Текст: Николай Нелюбин

По материалам «Фонтанки».